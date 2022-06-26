Появилась статистика ударов в бое Царукян — Гамрот. Арман перебил поляка в каждом раунде

В ночь с 25 на 26 июня мск прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 57. В главном событии спортивного шоу сражались представитель России Арман Царукян и поляк Матеуш Гамрот. Поединок завершился победой Гамрота единогласным решением судей.



Вскоре после боя появилась его итоговая статистика. Оказалось, что Царукян нанёс больше ударов во всех пяти раундах (в общей сложности 264 против 166), при этом Гамрот был всё-таки точнее в каждом из них.

Напомним, в соглавном поединка представитель Казахстана Шавкат Рахмонов встречался с американцем Нилом Магни и одолел его сабмишеном во втором раунде противостояния.

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