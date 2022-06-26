Уланбеков отреагировал на победу У. Нурмагомедова в бою с американцем Манессом на UFC
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Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил соотечественника Умара Нурмагомедова с победой в поединке с представителем США Нэйтоном Манессом.
«Тяжёлая работа окупается. Поздравляю мой брат», — написал Уланбеков.
Умар и Нэйтон встречались в рамках главного карда турнира UFC Вегас 57. Нурмагомедов праздновал победу единогласным решением судей.
В общей сложности на счету Умара 15 поединков в ММА, в каждом из которых он праздновал победу. Для Манесса этот бой стал четвёртым в UFC. Прежде он потерпел только одно поражение за карьеру, одержав при этом 16 побед.
Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе:
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