«Продался и потерял достоинство!» Макгрегора раскритиковали за видео с символикой ЛГБТ

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор подвергся резкой критике со стороны многих подписчиков его социальных сетей. Не так давно Конор разместил видео, где показал свой бар, разукрашенный флажками и символикой ЛГБТ. Вскоре соответствующий пост стали пополнять многочисленные комментарии со словами осуждения ирландца.

Предлагаем вашему вниманию некоторые из комментариев:

«Какого чёрта?»

«Продался, всё из-за денег!»

«Ты больше не мой идол».

«Потерял достоинство!»

«И как ты теперь пойдёшь в церковь?»

При этом некоторые пользователи поддержали ирландского бойца, заявив, что он всё делает правильно.

Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон: