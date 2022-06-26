«Продался и потерял достоинство!» Макгрегора раскритиковали за видео с символикой ЛГБТ
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор подвергся резкой критике со стороны многих подписчиков его социальных сетей. Не так давно Конор разместил видео, где показал свой бар, разукрашенный флажками и символикой ЛГБТ. Вскоре соответствующий пост стали пополнять многочисленные комментарии со словами осуждения ирландца.
Предлагаем вашему вниманию некоторые из комментариев:
«Какого чёрта?»
«Продался, всё из-за денег!»
«Ты больше не мой идол».
«Потерял достоинство!»
«И как ты теперь пойдёшь в церковь?»
При этом некоторые пользователи поддержали ирландского бойца, заявив, что он всё делает правильно.
Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон:
Комментарии
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