А. Емельяненко предположил, что может заставить Исмаилова согласиться на реванш с ним

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился мыслями о том, что заставило бы его соотечественника Магомеда Исмаилова согласиться на реванш с ним.



«Магомед больше не хочет со мной драться, видимо бережёт свою лысую голову. Возможно, перчатки 10-14 унций заставят его передумать?» — написал Емельяненко.

Емельяненко и Исмаилов провели бой в 2020 году. Магомед тогда победил досрочно



В настоящее время Александр проводит тренировки в рамках подготовки к поединку с Вячеславом Дациком. Оба спортсмена уже подписали контракт на бой. Противостояние будет транслироваться на федеральных каналах и должно состояться в сентябре.

Александр Емельяненко показал новое видео с Исмаиловым: