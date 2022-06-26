А. Емельяненко предположил, что может заставить Исмаилова согласиться на реванш с ним

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился мыслями о том, что заставило бы его соотечественника Магомеда Исмаилова согласиться на реванш с ним.
«Магомед больше не хочет со мной драться, видимо бережёт свою лысую голову. Возможно, перчатки 10-14 унций заставят его передумать?» — написал Емельяненко.
Емельяненко и Исмаилов провели бой в 2020 году. Магомед тогда победил досрочно
В настоящее время Александр проводит тренировки в рамках подготовки к поединку с Вячеславом Дациком. Оба спортсмена уже подписали контракт на бой. Противостояние будет транслироваться на федеральных каналах и должно состояться в сентябре.
Александр Емельяненко показал новое видео с Исмаиловым:
- 26 июня 2022
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