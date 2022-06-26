Двалишвили обратился к Умару Нурмагомедову после его победы на UFC Вегас 57

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили отреагировал на победу россиянина Умара Нурмагомедова, одержанную им на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 57 в поединке с американцем Нэйтоном Манессом. По мнению Двалишвили, бой получился интересным.



«Поздравляю. Это был хороший бой», — написал Мераб в комментариях к одному из постов Умара в его социальных сетях.



UFC Вегас 57 состоялся в ночь с 25 на 26 июня мск. Умар праздновал победу единогласным решением судей: 30-27, 30-26, 30-25.



Напомним, в главном событии спортивного шоу встречались россиянин Арман Царукян и Матеуш Гамрот из Польши. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей праздновал польский спортсмен.

У. Нурмагомедов показал борцовскую тренировку с Тухуговым: