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Двалишвили обратился к Умару Нурмагомедову после его победы на UFC Вегас 57

Двалишвили обратился к Умару Нурмагомедову после его победы на UFC Вегас 57
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили отреагировал на победу россиянина Умара Нурмагомедова, одержанную им на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 57 в поединке с американцем Нэйтоном Манессом. По мнению Двалишвили, бой получился интересным.

«Поздравляю. Это был хороший бой», — написал Мераб в комментариях к одному из постов Умара в его социальных сетях.

UFC Вегас 57 состоялся в ночь с 25 на 26 июня мск. Умар праздновал победу единогласным решением судей: 30-27, 30-26, 30-25.

Напомним, в главном событии спортивного шоу встречались россиянин Арман Царукян и Матеуш Гамрот из Польши. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей праздновал польский спортсмен.

У. Нурмагомедов показал борцовскую тренировку с Тухуговым:

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