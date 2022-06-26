«Гамрот не может, политика поможет». Тренер Царукяна — о поражении своего подопечного
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Сергей Торосян, тренер российского бойца UFC Армана Царукяна, разместил новый пост в своих социальных сетях, где раскритиковал решение, принятое судьями, которые работали на поединке его подопечного с поляком Матеушем Гамротом. Царукян и Гамрот встречались на турнире UFC Вегас 57. Поляк праздновал победу единогласным решением судей.
«Гамрот не может, политика поможет!» — написал Торосян, добавив к посту нецензурное слово.
Ранее многие спортсмены, а также журналисты авторитетных изданий, освещающих смешанные единоборства, высказали мнение, что победителем боя Царукян — Гамрот следовало признать Армана. Россиянин также заявлял, что не считает себя проигравшим.
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