«Гамрот не может, политика поможет». Тренер Царукяна — о поражении своего подопечного

Сергей Торосян, тренер российского бойца UFC Армана Царукяна, разместил новый пост в своих социальных сетях, где раскритиковал решение, принятое судьями, которые работали на поединке его подопечного с поляком Матеушем Гамротом. Царукян и Гамрот встречались на турнире UFC Вегас 57. Поляк праздновал победу единогласным решением судей.



«Гамрот не может, политика поможет!» — написал Торосян, добавив к посту нецензурное слово.



Ранее многие спортсмены, а также журналисты авторитетных изданий, освещающих смешанные единоборства, высказали мнение, что победителем боя Царукян — Гамрот следовало признать Армана. Россиянин также заявлял, что не считает себя проигравшим.

Топ-5 самых высокооплачиваемых российских бойцов UFC: