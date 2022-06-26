Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деонтей Уайлдер высказался о продолжении карьеры

Деонтей Уайлдер высказался о продолжении карьеры
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) признался, что всё ещё не принял решение касательно своей карьеры.

Напомним, Уайлдер, в этом году готовящийся отпраздновать 37-летие, не выступал с октября, когда в третьем поединке с британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) уступил нокаутом в 11-м раунде и потерпел второе поражение за всё время выступления в профессионалах.

«Без сомнений, я рассматриваю возможность возвращения. Это то, над чем мы сейчас работаем. Я чувствую, что это может быть толчком для моей карьеры. Дело не в деньгах, мне больше не нужно боксировать ради них. Я уже устроил свою жизнь», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Premier Boxing Champions.

Новость по теме
«Поставлю на него». Деонтей Уайлдер назвал победителя реванша Усика и Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022