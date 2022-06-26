Деонтей Уайлдер высказался о продолжении карьеры
Поделиться
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) признался, что всё ещё не принял решение касательно своей карьеры.
Напомним, Уайлдер, в этом году готовящийся отпраздновать 37-летие, не выступал с октября, когда в третьем поединке с британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) уступил нокаутом в 11-м раунде и потерпел второе поражение за всё время выступления в профессионалах.
«Без сомнений, я рассматриваю возможность возвращения. Это то, над чем мы сейчас работаем. Я чувствую, что это может быть толчком для моей карьеры. Дело не в деньгах, мне больше не нужно боксировать ради них. Я уже устроил свою жизнь», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Premier Boxing Champions.
Комментарии
- 26 июня 2022
-
20:02
-
19:58
-
18:53
-
18:39
-
17:37
-
17:23
-
16:41
-
16:38
-
14:33
-
13:48
-
13:31
-
12:55
-
12:43
-
11:46
-
11:24
-
10:27
-
09:47
-
09:34
-
09:24
-
09:16
-
08:50
-
08:36
-
08:35
-
08:30
-
08:14
-
07:41
-
07:35
-
07:23
-
07:12
-
06:40
-
06:29
-
06:20
-
06:14
-
06:11
-
06:06
Партнерский контент