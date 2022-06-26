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Геннадий Головкин оценил вероятность четвёртого боя с Альваресом

Геннадий Головкин оценил вероятность четвёртого боя с Альваресом
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Двукратный чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг), казахстанский ветеран Геннадий Головкин оценил вероятность проведения четвёртого поединка с бывшим лидером рейтинга «pound-for-pound», мексиканцем Саулем Альваресом, в случае своей победы.

Напомним, третий поединок бойцов состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).
По мнению Головкина, никто из ведущих телеплощадок не возьмётся за организацию боя из-за финансовых затрат.

«Вероятно, что нет, потому что это слишком дорого. Кто возьмётся за это? DAZN? Я в это не верю. Кто? ESPN? Showtime?» – приводит слова Головкина издание BoxingScene.
Напомним, ранее Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии и заявив, что он только притворяется положительным человеком ради одобрения общественности.

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