Альварес: Головкин встречался с третьесортными бойцами после меня

Чемпион мира в четырёх весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound» мексиканец Сауль Альварес раскритиковал оппозицию казахстанца Геннадия Головкина после второго поединка с ним, который состоялся в сентябре 2018 года.

«Я был занят лучшими бойцами. Вот почему столько времени потребовалось на организацию третьего боя. Конечно же, он хотел его. Ему нужен его последний чек.

Посмотрите на моих соперников после [второго] боя с GGG и на его. Он всегда говорил, что я прячусь и убегаю. Хотя я сражаюсь с лучшими, а он – с третьесортными бойцами. Он много наговорил обо мне – вот почему это личное», – сказал Альварес на вступительной пресс-коференции.

Напомним, третий поединок Головкина и Альвареса состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).