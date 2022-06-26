«Это единственный исход». Канело дал категоричный прогноз на третий бой с Головкиным
Поделиться
Чемпион мира в четырёх весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound» мексиканец Сауль Альварес считает, что его третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, запланированный на 18 сентября в Лас-Вегасе (США), не дойдёт до судейского решения.
«Нас ожидает хороший поединок. Головкин – захватывающий боец, опасный боец, но я настраиваюсь на нокаут, без сомнений. Чувствую себя более чем мотивированным. Не могу дождаться, когда вернусь в ринг.
Есть определённые мелочи, которые мы собираемся внести, но, как и всегда, мы тренируемся изо всех сил. Нокаут – это единственный возможный исход этого боя», – сказал Альварес во время общения с журналистами на вступительной пресс-конференции.
Новость по темеГеннадий Головкин оценил вероятность четвёртого боя с Альваресом
Комментарии
- 26 июня 2022
-
23:03
-
22:52
-
21:58
-
21:41
-
20:49
-
20:02
-
19:58
-
18:53
-
18:39
-
17:37
-
17:23
-
16:41
-
16:38
-
14:33
-
13:48
-
13:31
-
12:55
-
12:43
-
11:46
-
11:24
-
10:27
-
09:47
-
09:34
-
09:24
-
09:16
-
08:50
-
08:36
-
08:35
-
08:30
-
08:14
-
07:41
-
07:35
-
07:23
-
07:12
-
06:40
Партнерский контент