«Это единственный исход». Канело дал категоричный прогноз на третий бой с Головкиным

Чемпион мира в четырёх весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound» мексиканец Сауль Альварес считает, что его третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, запланированный на 18 сентября в Лас-Вегасе (США), не дойдёт до судейского решения.

«Нас ожидает хороший поединок. Головкин – захватывающий боец, опасный боец, но я настраиваюсь на нокаут, без сомнений. Чувствую себя более чем мотивированным. Не могу дождаться, когда вернусь в ринг.

Есть определённые мелочи, которые мы собираемся внести, но, как и всегда, мы тренируемся изо всех сил. Нокаут – это единственный возможный исход этого боя», – сказал Альварес во время общения с журналистами на вступительной пресс-конференции.