Тренер Джошуа: Альварес не был собой в бою с Биволом

Роберт Гарсия, тренер звёздного британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, считает, что у бывшего лидера рейтинга «pound-for-pound» Сауля Альвареса могли возникнуть проблемы во время подготовки к поединку с россиянином Дмитрием Биволом, состоявшемуся в мае этого года.
Напомним, Бивол победил единогласным решением судей, нанеся Альваресу второе поражение в карьере и защитив титул WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).
«Люди видят только бои и говорят о них. Да, Бивол победил. Но когда дело доходит до подготовки, то здесь многое случается… Бойцы получают травмы на сборах и с ними дерутся. Или заболевают. Канело – лучший в мире, из-за чего считается, что его не победить. Люди не думают, что он может заболеть или получить травму. Я просто не видел того Канело, которого мы знаем, в этом бою. Это был совершенно другой боец», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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