«В Америке мы — гости». Сергей Харитонов отреагировал на второе поражение Царукяна в UFC

Российский ветеран смешанных единоборств Сергей Харитонов отреагировал на поражение легковеса UFC и соотечественника Армана Царукяна в поединке с поляком Матеушем Гамротом, который состоялся сегодня, 26 июня, на турнире UFC Vegas 57.

«Надо понимать сейчас, что мы гости там, в Америке. Надо выигрывать с более явным преимуществом. При равном бое победу в любом случае отдадут зарубежному спортсмену. Необходимо настраиваться на досрочную победу, это очень желательно. Если же победа по очкам, то доминация должна быть чёткой. Когда мы оставляем решение судьям, многие из них никогда не отдадут победу. Нужно выигрывать с явным преимуществом», – приводит слова Харитонова издание «ВсёПроСпорт.ру».

Ранее поражение Царукяна прокомментировал Ислам Махачев.