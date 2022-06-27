Исраэль Адесанья сказал, что должен сделать Джон Джонс ради боя с ним

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о потенциальном мегафайте с бывшим обладателем титула в полутяжёлом весе (до 93 кг), звёздным американцем Джоном Джонсом.

Так, Адесанья заявил, что согласится на поединок с Джонсом только после его возвращения в организацию. Напомним, американец не дрался с февраля 2020 года, когда в непростом бою одолел судейским решением соотечественника Доминика Рейеса.

«Для начала он должен подняться в весе. Иди и подерись с Фрэнсисом [Нганну]. Или, не знаю, перестань появляться на TMZ («жёлтый» таблоид. – Прим. «Чемпионата»). Наладь уже свою жизнь», – сказал Адесанья во время общения с журналистами.

Напомним, в это воскресенье, 3 июля, Адесанья проведёт защиту пояса против американского ветерана Джареда Каннонье.