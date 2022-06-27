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Макс Холлоуэй: в бойцовском бизнесе все хотят стать Макгрегором

Макс Холлоуэй: в бойцовском бизнесе все хотят стать Макгрегором
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Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй считает, что экс-чемпион организации в двух дивизионах, звёздный ирландец Конор Макгрегор может завершать бойцовскую карьеру уже сейчас.

«Все эти разговоры о Коноре и слухи… Он никогда не уверял, что собирается возвращаться. Он ни разу не говорил, что вернётся. И правильно, потому что он не должен.

Конор – тот, кем все желают стать. Все хотят оседлать бойцовский бизнес, сделать деньги, а затем уйти. Я бы не стал винить его, если бы он не стал возвращаться. Если он и вернётся, то только из-за желания быть конкурентным. Посмотрим», – сказал Холлоуэй в интервью ESPN.

Ранее Макгрегор подвергся критике за видео с символикой ЛГБТ.

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