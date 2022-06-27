Фрэнсис Нганну обозначил сроки следующего боя после операции

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунец Фрэнсис Нганну сообщил, что может провести ещё один поединок до конца текущего года.

Напомним, в марте Нганну перенёс операцию на колене. У бойца были проблемы с крестообразными связками.

«Стало лучше. Было нелегко, но я справился. Прошло всего три месяца, поэтому я по-прежнему прохожу физиотерапию. Если всё будет хорошо, то я буду готов к концу года, в конце декабря. Или к началу следующего года», – сказал Фрэнсис в интервью изданию TMZ.

В своём последнем бою на турнире UFC 270, состоявшемся в январе в Калифорнии, Нганну победил единогласным решением судей француза Сириля Гана, нанеся ему первое поражение в карьере и проведя дебютную защиту титула.