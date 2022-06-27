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Шавкат Рахмонов бросил вызовы трём бойцам UFC

Шавкат Рахмонов бросил вызовы трём бойцам UFC
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Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов рассказал, с кем он хочет встретиться в своем следующем поединке.

«Я не буду торопиться. Я собираюсь взять время на отдых и оценить ситуацию вместе с моей командой.

Но бойцы, с которыми я хочу встретиться в следующем поединке, – это Стивен Томпсон, Ник Диас и Хорхе Масвидаль. Давайте сделаем это», — сказал Рахмонов на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 57.

Напомним, в ночь с 25 на 26 июня мск Рахмонов проводил бой на турнире UFC Вегас 57. В рамках соглавного поединка спортивного шоу он встречался с представителем США Нилом Магни. Шавкат добыл победу с помощью сабмишена во втором раунде. До этого противостояния казахстанский боец провёл 15 поединков на профессиональном уровне, каждый из которых заканчивался досрочными победами.

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