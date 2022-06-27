Мендес — об Умаре Нурмагомедове: молодой Орёл показал, что станет чемпионом

Хавьер Мендес, тренер команды Хабиба Нурмагомедова, поделился впечатлениями от выступления Умара Нурмагомедова на турнире UFC Vegas 57, где он одержал победу в бою с американцем Нэйтона Менесса.
«Умар выступил просто идеально. Он работал по плану отца. И я невероятно горжусь тем, что он сделал в этом бою. Его отец гордится им, вся Россия гордится им. Он проделал потрясающую работу и показал, что молодой Орёл станет чемпионом», — сказал Мендес в интервью UFC Russia.
UFC Вегас 57 состоялся в ночь с 25 на 26 июня мск. Умар праздновал победу единогласным решением судей: 30-27, 30-26, 30-25.
Напомним, в главном событии спортивного шоу встречались россиянин Арман Царукян и Матеуш Гамрот из Польши. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей праздновал польский спортсмен.
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