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Умар Нурмагомедов: я стану чемпионом

Умар Нурмагомедов: я стану чемпионом
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Российский боец Умар Нурмагомедов рассказал о своих планах после победы в бою с американцем Нэйтоном Манессом на турнире UFC Вегас 57.

«Если мне дадут соперника из топ-15, я буду готов принять этот вызов. Но сам я никого не хочу вызывать. Я просто шаг за шагом иду к своей цели. Полагаю, скоро я смогу выйти на соперников из топ-10 и топ-5, а затем и на титульный бой.

Я не думаю о том, будут ли меня вести по быстрому пути или по долгому. Для меня важно выигрывать каждый бой, и однажды я достигну желаемого. Я стану чемпионом», — сказал Умар на пресс-конференции.

Напомним, в главном событии спортивного шоу встречались россиянин Арман Царукян и Матеуш Гамрот из Польши. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей одержал польский спортсмен.

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