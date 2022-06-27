Умар Нурмагомедов: я стану чемпионом

Российский боец Умар Нурмагомедов рассказал о своих планах после победы в бою с американцем Нэйтоном Манессом на турнире UFC Вегас 57.
«Если мне дадут соперника из топ-15, я буду готов принять этот вызов. Но сам я никого не хочу вызывать. Я просто шаг за шагом иду к своей цели. Полагаю, скоро я смогу выйти на соперников из топ-10 и топ-5, а затем и на титульный бой.
Я не думаю о том, будут ли меня вести по быстрому пути или по долгому. Для меня важно выигрывать каждый бой, и однажды я достигну желаемого. Я стану чемпионом», — сказал Умар на пресс-конференции.
Напомним, в главном событии спортивного шоу встречались россиянин Арман Царукян и Матеуш Гамрот из Польши. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей одержал польский спортсмен.
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