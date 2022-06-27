Александр Емельяненко проведёт подготовку к бою с Дациком в Екатеринбурге
Поделиться
По информации «Чемпионата», Александр Емельяненко приземлился в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) и направляется в медицинский центр, в котором продолжит процесс реабилитации, восстановления и подготовки к бою с Вячеславом Дациком. Программа для него создана, условия — тоже. Как только отпадут противопоказания к серьёзным тренировкам, Емельяненко начнёт тренировочный кемп.
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
14:20
-
13:29
-
13:00
-
12:38
-
11:44
-
10:33
-
10:17
-
09:18
-
01:08
-
00:42
-
00:01
- 26 июня 2022
-
23:50
-
23:26
-
23:03
-
22:52
-
21:58
-
21:41
-
20:49
-
20:02
-
19:58
-
18:53
-
18:39
-
17:37
-
17:23
-
16:41
-
16:38
-
14:33
-
13:48
-
13:31
-
12:55
-
12:43
-
11:46
-
11:24
-
10:27
-
09:47
Партнерский контент