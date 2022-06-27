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Александр Емельяненко проведёт подготовку к бою с Дациком в Екатеринбурге

Александр Емельяненко проведёт подготовку к бою с Дациком в Екатеринбурге
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По информации «Чемпионата», Александр Емельяненко приземлился в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) и направляется в медицинский центр, в котором продолжит процесс реабилитации, восстановления и подготовки к бою с Вячеславом Дациком. Программа для него создана, условия — тоже. Как только отпадут противопоказания к серьёзным тренировкам, Емельяненко начнёт тренировочный кемп.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

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