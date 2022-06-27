Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«С Дациком реши вопрос». Исмаилов отреагировал на выпад А. Емельяненко

«С Дациком реши вопрос». Исмаилов отреагировал на выпад А. Емельяненко
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил Александру Емельяненко, который ранее заявил, что Исмаилов избегает реванша с ним.

«С Дациком реши вопрос», — написал Исмаилов в социальных сетях.

Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.

Емельяненко и Исмаилов провели бой в 2020 году. Тогда Магомед победил досрочно

В настоящее время Александр проводит тренировки в рамках подготовки к поединку с Вячеславом Дациком. Оба спортсмена уже подписали контракт на бой. Противостояние будет транслироваться на федеральных каналах и должно состояться в сентябре.

Новость по теме
А. Емельяненко — о бое с Исмаиловым: бережёт свою лысую голову
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022