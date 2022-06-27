«С Дациком реши вопрос». Исмаилов отреагировал на выпад А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил Александру Емельяненко, который ранее заявил, что Исмаилов избегает реванша с ним.

«С Дациком реши вопрос», — написал Исмаилов в социальных сетях.

Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.

Емельяненко и Исмаилов провели бой в 2020 году. Тогда Магомед победил досрочно



В настоящее время Александр проводит тренировки в рамках подготовки к поединку с Вячеславом Дациком. Оба спортсмена уже подписали контракт на бой. Противостояние будет транслироваться на федеральных каналах и должно состояться в сентябре.