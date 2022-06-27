«С Дациком реши вопрос». Исмаилов отреагировал на выпад А. Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил Александру Емельяненко, который ранее заявил, что Исмаилов избегает реванша с ним.
«С Дациком реши вопрос», — написал Исмаилов в социальных сетях.
Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.
Емельяненко и Исмаилов провели бой в 2020 году. Тогда Магомед победил досрочно
В настоящее время Александр проводит тренировки в рамках подготовки к поединку с Вячеславом Дациком. Оба спортсмена уже подписали контракт на бой. Противостояние будет транслироваться на федеральных каналах и должно состояться в сентябре.
Новость по темеА. Емельяненко — о бое с Исмаиловым: бережёт свою лысую голову
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