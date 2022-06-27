Энтони Ярд — о Бетербиеве: русские знают, как сильно бить

Британский боец полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Энтони Ярд, надеющийся стать следующим соперником российского чемпиона Артура Бетербиева, заявил, что не боится его нокаутирующей мощи.

«Как я уже и говорил, это будет фантастический поединок. И отличное зрелище. Без нокаута не обойдётся. Есть ли у меня какие-то опасения? Никаких опасений. Это бокс.

То, что я понял на опыте, и так давно известно. Бетербиев – тяжелобьющий боец. Сильный русский. Это российская система, они знают, как сильно бить. У него все победы нокаутами. Так что будет интересно», – приводит слова бойца издание BoxingScene.

Ранее в интервью тренер Ярда объяснил, почему он выступит лучше, чем последний соперник Бетербиева – американец Джо Смит-младший.