«До боя осталось два месяца». Тренер Джошуа выразил сомнения касательно формы Усика

Роберт Гарсия, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о форме украинца Александра Усика, с которым он встречался на вступительной пресс-конференции перед реваншем, запланированным на 20 августа.

«До поединка остаётся около двух месяцев, а Усик всё ещё выглядит раскаченным. Не знаю, может, он сделал это намеренно, чтобы быть сильнее. Или же он просто не в форме.

Он провёл последние месяцы на родине из-за всех этих событий, и я не знаю, повлияло ли на него это. Если он начал тренироваться только сейчас, тогда ему предстоит проделать огромную работу. А если набрал вес, тогда у нас получится отличный бой», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.