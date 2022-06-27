Альварес: Головкин удивится тому, насколько я стал лучше
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound» мексиканец Сауль Альварес считает, что сможет удивить казахстанского ветерана Геннадия Головкина в их третьем бою, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Думаю, он удивится тому, насколько я стал лучше. Моей устойчивости, моей силе. Это определённо его впечатлит. После поражения от Бивола я стал ещё мотивированней. Я по-прежнему тренируюсь изо всех сил и люблю бокс. И так будет всегда.
Для меня важно возвращение. Людям требуется год, а то и два, чтобы снова взобраться на вершину, но у меня сильный ум. Я по-прежнему в боксе, потому что хочу стать одним из лучших в истории», – приводит слова Канело издание BoxingScene.
Новость по теме«Это единственный исход». Канело дал категоричный прогноз на третий бой с Головкиным
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