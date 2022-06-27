Нил Магни прокомментировал поражение от Шавката Рахмонова
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Американский ветеран UFC Нил Магни, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), прокомментировал досрочное поражение от непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова, поединок с которым состоялся на минувших выходных и стал частью турнира UFC Vegas 57.
Напомним, Рахмонов «задушил» Магни во втором раунде, одержав четвёртую победу в организации подряд.
«Я люблю этот спорт! Взлёты, падения и всё, что между», – написал Магни в социальных сетях.
Ранее в интервью Рахмонов объяснил, почему не вызвал на бой после победы над Магни ещё одного непобеждённого проспекта дивизиона – звёздного шведа Хамзата Чимаева, после чего бросил вызов трём бойцам, в число которых вошли Нейт Диаз, Стивен Томпсон и Хорхе Масвидаль.
Новость по темеШавкат Рахмонов объяснил, почему не вызвал на бой Чимаева после победы на UFC Вегас 57
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