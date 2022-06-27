Исмаилов — о бое со Шлеменко: главное, «болячки» ему не делать. А то придётся руку ломать

Звёздный российский боец Магомед Исмаилов признался, что не хочет побеждать болевым приёмом в поединке с соотечественником Александром Шлеменко, запланированном на конец лета.

«Я вижу, что перебиваю его. И в стойке, и в борьбу прохожу, там тоже решаю вопросы. Он подумает: «Ошалеть, кто это меня схватил?» Вот за всю карьеру он не задавался этим вопросом, а в нашем бою схватят его за корпус, и он ошалеет, что за захват. А там уже дело за малым. Показал в одну сторону, дёрнул в другую, забрал…

Главное, не делать «болячки» ему. Я сначала думал, может, «болячку» сделать, а потом решил, что нет, потому что он начнёт со своей темой «не сдаваться»… руку ломать придётся. Задушить можно будет… Посмотрим, будут варианты, постараюсь финишировать», – сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.