Чемпион мира в четырёх весах Майки Гарсия намекнул на завершение карьеры

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Майки Гарсия (40-2, 30 KO) намекнул на прекращение выступлений.

Боец сменил статус в социальных сетях, подписав себя как «чемпион в 126, 130, 135 и 140 фунтах в отставке».

Майки Гарсии 34 года. Его профессиональная карьера началась в 2006 году. В январе 2013 года он впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) и победив мексиканца Орландо Салидо. Впоследствии Гарсия становился чемпионом во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем (до 63,5 кг) весах.

В своём последнем бою в октябре 2021 года Майки неожиданно для всех уступил раздельным судейским решением малоизвестному испанцу Сандору Мартину (40-2, 13 KO). Первое же поражение ему нанёс лидер полусреднего веса (до 66,7 кг) соотечественник Эррол Спенс-младший в марте 2019 года.