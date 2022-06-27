Чемпион мира в четырёх весах Майки Гарсия намекнул на завершение карьеры

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Майки Гарсия (40-2, 30 KO) намекнул на прекращение выступлений.
Боец сменил статус в социальных сетях, подписав себя как «чемпион в 126, 130, 135 и 140 фунтах в отставке».
Майки Гарсии 34 года. Его профессиональная карьера началась в 2006 году. В январе 2013 года он впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) и победив мексиканца Орландо Салидо. Впоследствии Гарсия становился чемпионом во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем (до 63,5 кг) весах.
В своём последнем бою в октябре 2021 года Майки неожиданно для всех уступил раздельным судейским решением малоизвестному испанцу Сандору Мартину (40-2, 13 KO). Первое же поражение ему нанёс лидер полусреднего веса (до 66,7 кг) соотечественник Эррол Спенс-младший в марте 2019 года.
- 27 июня 2022
-
21:42
-
20:59
-
20:53
-
20:00
-
19:54
-
19:20
-
19:00
-
18:47
-
18:00
-
17:42
-
17:27
-
16:19
-
15:33
-
14:20
-
13:29
-
13:00
-
12:38
-
11:44
-
10:33
-
10:17
-
09:18
-
01:08
-
00:42
-
00:01
- 26 июня 2022
-
23:50
-
23:26
-
23:03
-
22:52
-
21:58
-
21:41
-
20:49
-
20:02
-
19:58
-
18:53
-
18:39