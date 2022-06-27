Тедди Атлас: у Джошуа куча денег, и это нужно учитывать в реванше с Усиком

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал организацию титульного реванша в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Джошуа заработал кучу денег, и это нужно учитывать. Он по-прежнему голоден до побед? У него есть деньги. Не уверен, что он остался прежним. Я считаю, что он обнажил уязвимость к влиянию подобных вещей, когда встретился с Руисом на арене Madison Square Garden. Он не выглядел мотивированным парнем.

Да, он вернулся, нужно отдать ему должное, он вернулся и отобрал у Руиса пояса. Усик старше него, но иногда смотришь на это иначе. Для меня Джошуа постарел в том смысле, что он мог бы довольствоваться и бизнесом», – сказал Атлас на своём YouTube-подкасте.