Фото: Сауль Альварес и Геннадий Головкин сошлись лицом к лицу в Нью-Йорке

Продолжается промоутерский тур, посвящённый организации третьего поединка между бывшим лидером рейтинга «pound-for-pound» и чемпионом мира в четырёх весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем титулов в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Пресс-конференция в Нью-Йорке», – подписал Головкин фото в социальных сетях.

Фото: из личного архива Геннадия Головкина

Напомним, третий поединок Альвареса и Головкина назначен на 18 сентября и пройдёт на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). Первая встреча бойцов состоялась в сентябре 2017 года, и тогда судьи не смогли определить победителя, выставив спорную ничью. Реванш состоялся через год, и на этот раз Альварес победил раздельным решением по итогам напряжённых двенадцати раундов.