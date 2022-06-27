Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Сауль Альварес и Геннадий Головкин сошлись лицом к лицу в Нью-Йорке

Фото: Сауль Альварес и Геннадий Головкин сошлись лицом к лицу в Нью-Йорке
Комментарии

Продолжается промоутерский тур, посвящённый организации третьего поединка между бывшим лидером рейтинга «pound-for-pound» и чемпионом мира в четырёх весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем титулов в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Пресс-конференция в Нью-Йорке», – подписал Головкин фото в социальных сетях.

Фото: из личного архива Геннадия Головкина

Напомним, третий поединок Альвареса и Головкина назначен на 18 сентября и пройдёт на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). Первая встреча бойцов состоялась в сентябре 2017 года, и тогда судьи не смогли определить победителя, выставив спорную ничью. Реванш состоялся через год, и на этот раз Альварес победил раздельным решением по итогам напряжённых двенадцати раундов.

Новость по теме
Геннадий Головкин оценил вероятность четвёртого боя с Альваресом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022