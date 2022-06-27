Фото: Сауль Альварес и Геннадий Головкин сошлись лицом к лицу в Нью-Йорке

Продолжается промоутерский тур, посвящённый организации третьего поединка между бывшим лидером рейтинга «pound-for-pound» и чемпионом мира в четырёх весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем титулов в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанцем Геннадием Головкиным.
«Пресс-конференция в Нью-Йорке», – подписал Головкин фото в социальных сетях.
Фото: из личного архива Геннадия Головкина
Напомним, третий поединок Альвареса и Головкина назначен на 18 сентября и пройдёт на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). Первая встреча бойцов состоялась в сентябре 2017 года, и тогда судьи не смогли определить победителя, выставив спорную ничью. Реванш состоялся через год, и на этот раз Альварес победил раздельным решением по итогам напряжённых двенадцати раундов.
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