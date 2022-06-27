Фото: Энтони Джошуа показал актуальную форму за два месяца до реванша с Усиком

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) показал актуальную форму за два месяца до титульного реванша с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO), который состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

«Арабские ночи», – подписал боец фото в социальных сетях.

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в октябре 2021 года в Ноттингеме (Великобритания). Победителем стал Александр Усик, уверенно перебоксировавший Джошуа по итогам двенадцати раундов (117-112, 115-113, 116-112) и отобравший у него титулы WBA Super, IBF и WBO.

Ранее тренер британца Роберт Гарсия поставил под сомнение форму Усика, посчитав его слишком массивным за восемь недель до боя.