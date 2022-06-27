Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Энтони Джошуа показал актуальную форму за два месяца до реванша с Усиком

Фото: Энтони Джошуа показал актуальную форму за два месяца до реванша с Усиком
Комментарии

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) показал актуальную форму за два месяца до титульного реванша с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO), который состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

«Арабские ночи», – подписал боец фото в социальных сетях.

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в октябре 2021 года в Ноттингеме (Великобритания). Победителем стал Александр Усик, уверенно перебоксировавший Джошуа по итогам двенадцати раундов (117-112, 115-113, 116-112) и отобравший у него титулы WBA Super, IBF и WBO.

Ранее тренер британца Роберт Гарсия поставил под сомнение форму Усика, посчитав его слишком массивным за восемь недель до боя.

Новость по теме
«До боя осталось два месяца». Тренер Джошуа выразил сомнения касательно формы Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022