Геннадий Головкин иронично отреагировал на слова Канело о том, что он стал лучше
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Чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг), казахстанский ветеран Геннадий Головкин прокомментировал слова своего соперника и бывшего лидера рейтинга «pound-for-pound», мексиканца Сауля Альвареса, о том, что он стал лучше со времени их второго поединка, который состоялся в сентябре 2018 года.
«Перед первыми двумя боями я сказал, что у того, кто победит, сложится потрясающая карьера. Так и произошло. Канело выглядит лучше с 2018 года только потому, что его соперники блекнут на моём фоне. Да, чемпионы остаются чемпионами, но некоторые чемпионы лучше остальных», – сказал Головкин на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Ранее в интервью Головкин оценил вероятность организации четвёртого поединка с Альваресом в случае своей победы 18 сентября.
Новость по темеГеннадий Головкин оценил вероятность четвёртого боя с Альваресом
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