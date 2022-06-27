Геннадий Головкин иронично отреагировал на слова Канело о том, что он стал лучше

Чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг), казахстанский ветеран Геннадий Головкин прокомментировал слова своего соперника и бывшего лидера рейтинга «pound-for-pound», мексиканца Сауля Альвареса, о том, что он стал лучше со времени их второго поединка, который состоялся в сентябре 2018 года.

«Перед первыми двумя боями я сказал, что у того, кто победит, сложится потрясающая карьера. Так и произошло. Канело выглядит лучше с 2018 года только потому, что его соперники блекнут на моём фоне. Да, чемпионы остаются чемпионами, но некоторые чемпионы лучше остальных», – сказал Головкин на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Ранее в интервью Головкин оценил вероятность организации четвёртого поединка с Альваресом в случае своей победы 18 сентября.