Тренер Канело: поражение от Бивола поднимает ставки в трилогии с Головкиным

Эдди Рейносо, тренер бывшего лидера рейтинга «pound-for-pound» мексиканца Сауля Альвареса, прокомментировал предстоящий поединок с казахстанским ветераном Геннадием Головкиным, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Без сомнений, нас ожидает очень тяжёлый бой. Впрочем, такими были и предыдущие два. Мы выйдем на ринг после поражения, и это поднимет ставки. Сауль стал более мотивированным, и на этот раз мы победим нокаутом.

Думаю, вы увидите то же, что и во втором бою. Давление и желание драться. Будем делать то, что Сауль умеет. Мы победим и сделаем это в убедительной манере. Нам есть что доказывать, поскольку мы только что проиграли», – сказал Рейносо на пресс-конференции в Нью-Йорке.