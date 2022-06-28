Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слухи о реванше Мейвезера и Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о возможном реванше между звездой организации ирландцем Конором Макгрегором и бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях, легендарным американским боксёром Флойдом Мейвезером-младшим.

«Нет, я ни с кем об этом не разговаривал. Конор вернётся в октагон. Он рассматривает конец этого года или начало следующего», – сказал Уайт в интервью YouTube-каналу The Jim Rome Show.

Напомним, первый бой между Макгрегором и Мейвезером состоялся в августе 2017 года. В десятом раунде рефери остановил бой, зафиксировав победу Флойда техническим нокаутом. В UFC Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 досрочно уступил в третьем по счёту бою с американцем Дастином Порье.