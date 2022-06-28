Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев вернулся в Москву после победы в бою со Смитом

Артур Бетербиев вернулся в Москву после победы в бою со Смитом
Комментарии

Российский боксёр Артур Бетербиев вернулся в Москву после победы в бою с американцем Джо Смитом-младшим.

Поединок состоялся в Нью-Йорке (США). Он возглавил вечер профессионального бокса. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF принадлежали Бетербиеву, а у Смита был пояс по версии WBO. Бой завершился победой Бетербиева нокаутом уже во втором раунде.

В первом раунде Смит дважды оказался на настиле. Сперва он потерял равновесие, а под занавес отрезка пропустил сильный удар навстречу. Во втором раунде боксёры устроили обмен ударами, по итогам которого американец вновь оказался в нокдауне. Смит сумел подняться, но Бетербиев зажал оппонента в угол и вновь отправил на настил ринга. Рефери зафиксировал нокаут.

«Бетербиев — монстр нового уровня». Чеченский боец потряс мир «Бетербиев — монстр нового уровня». Чеченский боец потряс мир
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022