Бетербиев высказался по поводу выступления под канадским флагом

Российский боксёр Артур Бетербиев дал комментарий по поводу того, что вышел на бой с американцем Джо Смитом-младшим с канадским флагом.
«Это было вынужденно. Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом. До этого выступал всегда под российским, надеюсь, не будут строго судить», — приводит слова Бетербиева «РИА Новости».
Напомним, сам поединок состоялся в Нью-Йорке (США). Он возглавил вечер профессионального бокса. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF принадлежали Бетербиеву, а у Смита был пояс по версии WBO. Бой завершился победой Бетербиева нокаутом уже во втором раунде. Для Бетербиева победа над Джо Смитом-младшим стала 18-й в 18 поединках в карьере. Смит потерпел четвёртое поражение в 32 боях на профессиональном ринге.
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