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Мехонцев — о ситуации Бетербиева: чего Овечкина не цепляете? У него гражданство США

Мехонцев — о ситуации Бетербиева: чего Овечкина не цепляете? У него гражданство США
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Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев поделился мнением о решении Артура Бетербиева выступать под флагом Канады. По словам Бетербиева, ему пришлось сделать это вынужденно.

«Это его решение. Я принимаю это. Он так посчитал нужным. Если бы он сказал: «Нет, я ни в коем случае не буду выступать под другим флагом», то я бы тоже принял это решение как его товарищ по команде. Что касается того, патриотично это или нет… Все мы знаем, что он россиянин, что он наш боксёр. Он зарабатывает деньги, обеспечивает свою семью, не ворует ни у кого, не совершает противоправных действий. Он честно зарабатывает деньги своим трудом.

Все любят Овечкина, говорят, какой он классный патриот. У него тоже есть американское гражданство – что вы его за это не цепляете? Жизнь его ставит в такие условия. Он же не продал кого-то, не предал, не слил какую-то информацию, не дай бог, конечно. Просто отбоксировал, побил нашего политического врага, американца. Заработал хорошие деньги, заплатил налоги», – сказал Мехонцев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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