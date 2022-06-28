Головкин: Канело ведёт себя агрессивно, чтобы оправдать себя в поражении Биволу

Чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг), казахстанский ветеран Геннадий Головкин попытался объяснить агрессивное поведение своего соперника и бывшего лидера рейтинга «pound-for-pound», мексиканца Сауля Альвареса, на пресс-конференциях, посвящённых их третьему поединку.

«Не могу за него сказать. У него, возможно, есть какая-то причина. Ему нужно как-то себя оправдать, что-то сделать после последнего поражения. Я говорю за себя, для меня это не личное. Для меня это очередной бой.

В каждой ситуации есть плюсы и минусы свои. Хотя в данный момент их тяжело взвесить адекватно, потому что я никогда не боксировал во втором среднем весе. Посмотрим, ринг покажет», – сказал Головкин в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.