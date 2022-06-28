Чемпион мира в четырёх весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound», мексиканец Сауль Альварес назвал любимого действующего боксёра.

Им оказался звёздный чемпион в трёх весах, 27-летний американский нокаутёр Джервонта «Танк» Дэвис (27-0-0, 25 KO).

«Думаю, что Танк. Он умён и очень силён. И он, без сомнений, уверен в себе», – сказал Альварес во время общения с журналистами.

В своём последнем бою в конце мая Дэвис, до этого объявивший о прекращении многолетнего сотрудничества с Флойдом Мейвезером, нокаутировал в шестом раунде скандального соотечественника Роландо Ромеро (14-1-0, 12 KO), нанеся ему дебютное поражение в карьере и защитив регулярный титул WBA в лёгком весе (до 61,2 кг).