Хабиб отреагировал на вхождение Умара Нурмагомедова в топ-15 рейтинга UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на вхождение в топ-15 рейтинга UFC своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова. В обновлённом рейтинге Умар впервые занял 15-ю позицию.



«Добро пожаловать на высокий уровень, брат», — написал Хабиб.



Напомним, в последнем бою Умар встречался с представителем США Нэйтоном Манессом. Поединок проходил в рамках главного карда турнира UFC Вегас 57. Нурмагомедов одержал в этом поединке победу единогласным решением судей. Вскоре после этого россиянин высказал мнение, что станет чемпионом промоушена. Всего Умар провёл 15 поединков в ММА, в каждом из которых праздновал победы.

Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе: