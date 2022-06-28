Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб отреагировал на вхождение Умара Нурмагомедова в топ-15 рейтинга UFC

Хабиб отреагировал на вхождение Умара Нурмагомедова в топ-15 рейтинга UFC
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на вхождение в топ-15 рейтинга UFC своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова. В обновлённом рейтинге Умар впервые занял 15-ю позицию.

«Добро пожаловать на высокий уровень, брат», — написал Хабиб.

Напомним, в последнем бою Умар встречался с представителем США Нэйтоном Манессом. Поединок проходил в рамках главного карда турнира UFC Вегас 57. Нурмагомедов одержал в этом поединке победу единогласным решением судей. Вскоре после этого россиянин высказал мнение, что станет чемпионом промоушена. Всего Умар провёл 15 поединков в ММА, в каждом из которых праздновал победы.

Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе:

Брат Хабиба деклассировал американского чемпиона. Непобеждённый Умар слишком хорош! Брат Хабиба деклассировал американского чемпиона. Непобеждённый Умар слишком хорош!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022