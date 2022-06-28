Претендент: у Джошуа есть шанс на удар в реванше с Усиком

Непобеждённый британский претендент на титулы в супертяжёлом весе Джо Джойс прокомментировал организацию титульного реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Джедде (Саудовская Аравия).
«Я давно знаю Джошуа. Долгое время его считали непобедимым, но всё рухнуло из-за проигрыша Энди Руису. Он выиграл реванш, «просидев» весь бой на задней ноге и боясь пропустить удар. Он стал странным. Раньше на спаррингах он сходился лицом к лицу, а теперь делает ставку на движение и всё такое.
Надеюсь, он сможет победить в реванше ради британских болельщиков и британского бокса. Он показал в реванше с Руисом, что способен измениться. Если он сможет показать свою силу Усику, тогда у него появится шанс на удар», – приводит слова Джойса издание The Sun.
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