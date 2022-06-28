Майкл Чендлер назвал ярчайший момент в карьере Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский ветеран Майкл Чендлер назвал ярчайший момент в карьере звёздного россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Мой любимый момент с Хабибом – его последний бой. Думаю, из-за его неожиданного ухода из спорта. Никто не ожидал, что это произойдёт. Да и никто не верил, что это возможно.

Бой с Гэтжи состоялся сразу же после того, как он потерял отца. На вас давит защита чемпионского титула, и всё это вдвойне отягчается потерей отца, потерей вашего героя и наставника. Обычный человек не смог бы проявить себя на таком уровне и при таких обстоятельствах», – сказал Чендлер в интервью официальному YouTube-каналу UFC.