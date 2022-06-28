Тренер Головкина объяснил, почему третий бой с Альваресом станет «войной»

Джонатан Бэнкс, тренер чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг), казахстанца Геннадия Головкина, прокомментировал организацию третьего поединка со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).

Напомним, на кону будут стоять все четыре пояса во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие Альваресу.

«Это будет великолепный бой, не могу дождаться. Все знают, что Альварес яростный соперник, и в этом не приходится сомневаться. Как и GGG. Так что у вас есть два титана, которые сойдутся лицом к лицу.

Альварес всегда остаётся собой. Это боец мирового класса, и он не без причины оказался на вершине. Да, он ломает и потрясает парней, но то же самое делает и GGG. Вот почему это будет война», – сказал Бэнкс на пресс-конференции.