«Он готов к работе». Дана Уайт заявил о скором возвращении Джона Джонса

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что звезда организации и бывший чемпион в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Джон Джонс близок к анонсу своего следующего поединка.

«Джон Джонс готов к работе. Мы ожидаем, когда станет известен соперник. Либо это будет Фрэнсис [Нганну], всё будет зависеть от его колена, либо это будет Стипе Миочич.

Будет интересно, потому что я действительно верю во влияние долгих простоев. Но, несмотря на все негативные вещи, которые вы можете сказать о Джоне Джонсе и его личной жизни, он лучший. Он, без сомнений, лучший в истории», – сказал Уайт в интервью YouTube-каналу The Jim Rome Show.

Напомним, Джонс не дрался с февраля 2020 года, когда в непростом бою на турнире UFC 247 одолел единогласным решением соотечественника Доминика Рейеса.