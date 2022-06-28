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Томми Фьюри отказали во въезде в США, где в августе он должен провести бой с Джейком Полом

Томми Фьюри отказали во въезде в США, где в августе он должен провести бой с Джейком Полом
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Известный боксёр Томми Фьюри, брат знаменитого Тайсона Фьюри, разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал, что ему было отказано во въезде в США, где у него должна была состояться пресс-конференция, посвящённая поединку с популярным блогером Джейком Полом.

«Я с командой сегодня утром прибыл в аэропорт Хитроу. Как только я вошёл в аэропорт, меня отвели в сторону, и офицер национальной безопасности сказал мне, что мне не разрешён въезд в США. Понятия не имею почему», — сказал Фьюри.

Бой Пола и Фьюри должен состояться 6 августа на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Ранее Тайсон Фьюри договорился с Джейком о пари на $ 1 млн на исход этого боя.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:

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