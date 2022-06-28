Джейк Пол отреагировал на отказ Томми Фьюри во въезде в США, где у них должен быть бой

Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, высказался о ситуации, в которой оказался боксёр Томми Фьюри. Ранее британец сообщил, что ему отказали во въезде в США, куда он отправлялся на пресс-конференцию, посвящённую поединку с Полом.
«Томми, как бы ты ни старался избежать этой схватки, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы не позволить тебе улизнуть. Моя команда и партнёры ясно дали понять, какие шаги нужно предпринять, чтобы решить эту твою отговорку. Последуй этим советам или признайся, что ты маленькая напуганная сучка», — написал Пол в своих социальных сетях.
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:
Бой Пола и Фьюри должен состояться 6 августа на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Ранее Тайсон Фьюри договорился с Джейком о пари на $ 1 млн на исход этого боя.
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