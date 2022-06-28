Фото: Емельяненко и Дацик провели дуэль взглядов

Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и его соперник, соотечественник Вячеслав Дацик встретились лицом к лицу в преддверии своего ожидаемого поединка, который состоится в сентябре. Точная дата пока неизвестна.

Не обошлось и без шуток. Во время стердауна Емельяненко примерил пояс победителя, сказав Дацику: «А на тебя он не налезет».

Напомним, Емельяненко не выступал с февраля, когда в поединке на голых кулаках победил судейским решением американца Джеффа Монсона. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

Ранее прогнозом на поединок Емельяненко и Дацика поделился известный российский организатор в сфере MMA Камил Гаджиев.