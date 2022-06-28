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Исраэль Адесанья рассказал о своей самой болезненной татуировке

Исраэль Адесанья рассказал о своей самой болезненной татуировке
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья рассказал о самой болезненной татуировке, которую он делал.

«Не скажу, что какая-то татуировка мне не нравится. Ни о чём не жалею. Но делать мне меньше всего понравилось Дэдпула (на левом боку). Потому что сначала сделали обводку, и только на следующий день я пошёл «бить» тени.

Из-за того, что прошло время, начался процесс заживления. И при этом тени «бьют» четырьмя иглами. Я упёрся, нужно было всё делать сразу, и я пожалел об этом», – сказал боец в интервью официальному каналу UFC на YouTube.

Напомним, уже на этих выходных Адесанья возглавит турнир UFC 276 в Лас-Вегасе (США). Его соперником станет американский ветеран Джаред Каннонье.

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