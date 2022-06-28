Исраэль Адесанья рассказал о своей самой болезненной татуировке
Поделиться
Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья рассказал о самой болезненной татуировке, которую он делал.
«Не скажу, что какая-то татуировка мне не нравится. Ни о чём не жалею. Но делать мне меньше всего понравилось Дэдпула (на левом боку). Потому что сначала сделали обводку, и только на следующий день я пошёл «бить» тени.
Из-за того, что прошло время, начался процесс заживления. И при этом тени «бьют» четырьмя иглами. Я упёрся, нужно было всё делать сразу, и я пожалел об этом», – сказал боец в интервью официальному каналу UFC на YouTube.
Напомним, уже на этих выходных Адесанья возглавит турнир UFC 276 в Лас-Вегасе (США). Его соперником станет американский ветеран Джаред Каннонье.
Комментарии
- 28 июня 2022
-
23:48
-
23:32
-
23:31
-
22:33
-
22:13
-
21:49
-
21:17
-
21:04
-
21:00
-
20:46
-
20:37
-
20:26
-
20:20
-
20:06
-
19:51
-
19:19
-
18:45
-
18:30
-
17:49
-
17:24
-
16:29
-
15:35
-
15:03
-
14:16
-
13:04
-
12:25
-
12:21
-
11:05
-
10:11
-
09:13
-
08:56
-
08:06
-
04:35
-
01:02
-
00:49
Партнерский контент