Исраэль Адесанья рассказал о своей самой болезненной татуировке

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья рассказал о самой болезненной татуировке, которую он делал.

«Не скажу, что какая-то татуировка мне не нравится. Ни о чём не жалею. Но делать мне меньше всего понравилось Дэдпула (на левом боку). Потому что сначала сделали обводку, и только на следующий день я пошёл «бить» тени.

Из-за того, что прошло время, начался процесс заживления. И при этом тени «бьют» четырьмя иглами. Я упёрся, нужно было всё делать сразу, и я пожалел об этом», – сказал боец в интервью официальному каналу UFC на YouTube.

Напомним, уже на этих выходных Адесанья возглавит турнир UFC 276 в Лас-Вегасе (США). Его соперником станет американский ветеран Джаред Каннонье.