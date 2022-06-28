«Оказывается, тебе неплохо живётся». Хабиб отреагировал на свежее фото Тухугова
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на недавнюю фотографию, которую в своих социальных сетях разместил его соотечественник, боец UFC Зубайра Тухугов.
«В тишине сижу, ужинаю, наслаждаясь шумом волн и тёплым морским ветром», — подписал фото Тухугов.
«Я думал, чё ты пропал, оказывается, тебе неплохо живётся», — оставил комментарий Хабиб.
Последний бой Тухугов провёл на UFC 267, где встречался с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Поединок продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тухугову. Для российского бойца эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе.
Хабиб показал, как накачать плечи:
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