Пенья: Сантос побила Шевченко с одним глазом и всё равно проиграла. Это ужасно

Чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг), американка Джулианна Пенья считает несправедливым судейский вердикт в поединке между Валентиной Шевченко и Тайлой Сантос, который состоялся в начале июня на турнире UFC 275.

Напомним, Сантос уступила раздельным решением, по ходу поединка получив перелом орбитальной кости. Шевченко же в седьмой раз защитила титул организации в наилегчайшем весе (до 57 кг).

«Я насчитала победу Тайлы. Она побила Шевченко с одним глазом и всё равно проиграла. Это ужасно.

У меня с Валентиной также остались незаконченные дела. Я хотела бы провести реванш. Хотя я определённо думаю, что Тайла сделала достаточно для победы. Я была расстроена из-за того, что она не победила», – сказала Пенья в интервью YouTube-каналу The Schmo.