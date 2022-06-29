Абдель-Азиз назвал двух российских бойцов, которые могут стать чемпионами UFC в этом году

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с покойным отцом экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапом, высказав при этом мнение, что российские бойцы Ислам Махачев и Магомед Анкалаев станут чемпионами UFC в этом году.
«На этой неделе моего брата Хабиба Нурмагомедова введут в Зал Славы. Он происходит из небольшого города Махачкалы, Дагестана. Человек, которого вы видите на фотографии, отец Хабиба, дядя, тренер Абдулманап. Он проложил путь не только Хабибу, но и многим молодым бойцам на Кавказе, чтобы они в итоге могли мечтать стать чемпионами.
Скорее всего, Ислам Махачев и Магомед Анкалаев оба станут чемпионами в этом году. Они тоже из маленького города Махачкалы. Мы скучаем по тебе, дядя, я бы хотел, чтобы ты был с нами на этой неделе.
Это фото было сделано в Panorama Towers после тяжёлой сессии грэпплинга. Он был зверем. Столько Харизмы», — написал Абдель-Азиз.
Фото: Из личного архива Али Абдель-Азиза
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