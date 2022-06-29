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«Полчаса безостановочной работы на мешке». А. Емельяненко показал, как тренируется. Видео

«Полчаса безостановочной работы на мешке». А. Емельяненко показал, как тренируется. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав видеозапись с тренировки. Александр попрактиковался в работе на мешке.

«Полчаса безостановочной работы на мешке. Всем хорошего дня», — подписал видео Емельяненко.

Александр Емельяненко показал работу на мешке:

Ранее стало известно, что Александр прибыл в Екатеринбург, где будето продолжать процесс реабилитации, восстановления и подготовки к бою с соотечественником Вячеславом Дациком. Соперники должны сразиться ориентировочно в сентябре 2022 года. В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном и одолел его решением судей.

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